Fortunato Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fortunato Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fortunato Da Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fortunato Da Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fortunato Da Silva 16 Aralık 1993 tarihinde Luanda şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Hollanda,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Ndombele Furtunato Da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fortunato Da Silva Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESMA yapmaktadır. Fortunato Da Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Alfa Modriča futbol takımında oynamaktadır. FK Alfa Modriča takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Fortunato Da Silva'nin FK Alfa Modriča ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fortunato Da Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fortunato Da Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fortunato Da Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fortunato Da Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Utrecht Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2013 yılında EVV 2

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2015 yılında Sittard U21

1 Temmuz 2015 yılında Patro Eisden

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

24 Temmuz 2021 yılında Tikves

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

24 Mart 2022 yılında Pilica

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

21 Eylül 2022 yılında FK Alfa Modriča

Fortunato Da Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fortunato Da Silva şuan FK Alfa Modriča takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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