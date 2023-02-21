Fortune Bassey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fortune Bassey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fortune Bassey kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fortune Bassey ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fortune Bassey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fortune Bassey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fortune Bassey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fortune Bassey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fortune Bassey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fortune Bassey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fortune Bassey 6 Ekim 1998 tarihinde Benin City şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Fortune Akpan Bassey şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fortune Bassey Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NERV.STIG yapmaktadır. Fortune Bassey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fortune Bassey'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fortune Bassey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fortune Bassey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fortune Bassey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fortune Bassey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2018 yılında Bohemians B

8 Ağustos 2018 yılında Olympia

1 Temmuz 2019 yılında Usti nad Labem

18 Ağustos 2020 yılında C. Budejovice

21 Ocak 2021 yılında Vlasim

30 Haziran 2021 yılında C. Budejovice

17 Ocak 2022 yılında Ferencváros

12 Ağustos 2022 yılında Viktoria Plzen

14 Şubat 2023 yılında Ferencváros

Fortune Bassey kimdir

Fortune Bassey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fortune Bassey şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Fortune Bassey nereli

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