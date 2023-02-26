Fortune Makaringe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fortune Makaringe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fortune Makaringe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fortune Makaringe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fortune Makaringe 13 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fortune Makaringe Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASSFOOTWORK yapmaktadır. Fortune Makaringe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Fortune Makaringe'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fortune Makaringe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/fortune_makaringe11?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Fortune Makaringe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fortune Makaringe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fortune Makaringe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fortune Makaringe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Maritzburg Utd.

1 Temmuz 2019 yılında Orlando Pirates

Fortune Makaringe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fortune Makaringe şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fortune Makaringe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moroka Swallows

Güney Afrika takımında 21 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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