Fortune Omoniwari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fortune Omoniwari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fortune Omoniwari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fortune Omoniwari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fortune Omoniwari 22 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fortune Omoniwari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fortune Omoniwari, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Fortune Omoniwari'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Fortune Omoniwari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fortune Omoniwari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2013 yılında Sharks FC
15 Temmuz 2015 yılında FC Heartland
1 Ocak 2016 yılında Akwa United
15 Ocak 2017 yılında Enugu Rangers
1 Ocak 2018 yılında Plateau United
1 Mayıs 2018 yılında FC Heartland
1 Temmuz 2019 yılında Rivers United
Fortune Omoniwari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fortune Omoniwari şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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