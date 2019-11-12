Forum Aydın, Kasım ara tatilinde çocukları bekliyor

AYDIN (İHA) – Çocuklar, Forum Aydın'ın hazırladığı ara tatil programı ile eğlenecek, öğrenecek ve unutulmaz bir tatil yaşayacak.

Aydın ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, bu yıl ilk defa uygulanacak olan Kasım ara tatil dönemine çocukların kaçırmak istemeyecekleri bir program hazırladı. Çömlek, oyuncak ve kukla yapım atölyelerinden, kişisel verileri koruma haklarının Rafadan Tayfa karakterleri tarafından anlatılacağı "Veri Tayfa" gösterisine birçok eğlenceli etkinlik 16-23 Kasım tarihlerinde Forum Aydın'da olacak.

Çocuklar çömlek, marangozluk, oyuncak, ahşap atölyelerine katılarak el becerilerini, yenilikçiliklerini geliştirecek hem de kendi oyuncaklarını kendileri yapmış olacaklar. 5 yaş ve üzeri tüm çocukların katılabileceği atölyeler, her gün 14.00 ve 16.00 saatlerinde Zeytin Meydanı'nda gerçekleşecek.

TRT Çocuk'un izlenme rekorları kıran kahramanları Rafadan Tayfa, bu defa maceralarının yanı sıra kişisel verilerle ilgili bilgilendiriyor. Çocukların hem öğrenip, bilgi edinecekleri hem de çok eğlenecekleri gösteri 23 Kasım Cumartesi günü saat 15.00 ve 17.00'da Zeytin Meydanı'nda olacak.

Birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyelere katılmak ve TRT Çocuk'un en sevilen karakterleri Rafadan Tayfa ile buluşmak için tüm çocukları Forum Aydın'a bekliyor.

Kaynak: İHA