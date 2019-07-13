Forum Çamlık’ta BMW 318i Sedan’ın sahibi belli oldu

Denizli'nin en çok ilgi gören alışveriş merkezi Forum Çamlık'ta alışverişin hayallerle buluştuğu BMW 318i Sedan çekiliş kampanyasının talihlisi belli oldu.

11 yıldır Denizlililerin buluşma noktası olan Forum Çamlık'ta, BMW 318i Sedan kampanyası 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 16:00'da Noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucuyla sahibine kavuştu. Çekiliş heyecanına ortak olan Forum Çamlık AVM misafirleri, aynı gün gerçekleştirilen Bloco Entrudo Ritim gösterisiyle doyasıya eğlendi.

4 Mart-4 Temmuz 2019 tarihleri arasında Forum Çamlık'tan aynı gün içinde gerçekleştirilen her 125 TL'lik alışverişin bir çekiliş hakkı kazandırdığı bu özel kampanyanın talihlisi Nazlı Dağ, hayallerindeki BMW 318i Sedan'ın sahibi oldu. 2018 Model BMW 318i Sedan'ı kazananın asil talihlisi Nazlı Dağ,

yedek talihli ise Hüseyin Acer oldu.

Kaynak: İHA