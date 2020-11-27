Forum Mersin AVM'de şüpheli paket paniği!
Forum Mersin AVM Köprüsünün hemen alt tarafında sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından şüpheli bir paket bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemleri alırken bomba imha uzmanları ise şüpheli paketi kısa bir süre içinde imha etti. O anlar kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
Trendyol Efsane Günler 2020 indirimleri | Trendyol 25-26-27 Kasım Black Friday
Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar'ın zor kararı!
Yasak Elma 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Üçlünün sırrını bilen kim?
Şişli'de alkollü kadın otel camından düştü!
27 Kasım 2020 Cuma 10:23
Benzer Videolar