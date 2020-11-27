Forum Mersin AVM'de şüpheli paket paniği!

Forum Mersin AVM Köprüsünün hemen alt tarafında sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından şüpheli bir paket bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemleri alırken bomba imha uzmanları ise şüpheli paketi kısa bir süre içinde imha etti. O anlar kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.