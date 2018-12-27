Forum Mersin’de ’Güzellik Festivali’

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi'nde gerçekleştirilen "Güzellik Festivali', kendini iyi hissetmek ve güzelliğe doymak isteyen kadınları bir araya getirdi.

Yıl boyu gerçekleştirdiği kaliteli ve keyifli etkinliklerle dikkat çeken Forum Mersin, bu kez güzelliğe dair her şeyi bir araya getirdiği Güzellik Festivali'nde birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festivalde, cilt bakımından kaş tasarımına, tırnak sanatından parfüm atölyesine dolu dolu bir program, güzelliğine düşkün misafirlerin beğenisine sunuldu.

Tırnak Sanatı etkinliğinde katılımcılar tırnakların adeta birer tablo gibi ince ince işlendiğine, çiçek desenlerinden soyut desenlere pek çok farklı şablonla süslendiğine şahit oldu. Ünlü şarkıcı Kendi, konuklarını parfümün gizli ve muhteşem dünyasında mis kokulu bir yolculuğa çıkardı. Her katılımcı, kendilerine özel setleri kullanarak ten renklerine uygun ve tamamen kişiye özgü parfümlerini yaratma imkanı yakaladı.

Festival kapsamında son dönemin en trend konularından biri olan kaş biçimlendirmenin de ele alındığı, "Microblading 3D kaş modelleme" ile ilgili her şeyin konuşulduğu bir söyleşi düzenlendi. Söyleşide yüz ve göz şekline uygun kaş tasarımları da isteyen katılımcılar üzerinde uygulamalı olarak anlatıldı ve test edildi. Güzellik Merkezinin uzmanları tarafından düzenlenen bir diğer söyleşide ise yaşlanma karşıtı son teknolojilerden tüm cilt sorunlarının farklı tedavilerine kadar pek çok konuda Forum Mersin misafirlerine en güncel bilgiler aktarıldı.

Kaynak: İHA