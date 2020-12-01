Hala bir çok kıyı kasaba ve köylerinde kullanılan kanalizasyon tekniği olan Foseptik çukuru pis su kanalizasyon hattının bulunmadığı yerlerde yer altına inşa edilir ve bina pis su giderlerinin geçici olarak depolandığı yer olarak kullanılır. Septik tank olarak da adlandırılan çukurlar dolduğu zaman vidanjör yardımı ile başka uygun bir yere tahliye edilir. Peki Foseptik çukuru nedir, ne demek? Foseptik çukuru neden ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

FOSEPTİK ÇUKURU NEDİR?

Lağım çukuru ya da foseptik, lağım şebekesinin bulunmadığı yerlerde sağlık koşullarına uygun olarak yer altında inşa edilmiş özel pis su depolarına verilen isimdir. Bu depolar dolduğu zaman vidanjör denilen pompalarla lağım (atık) çekilir ve uygun bir yere taşınıp dökülür. Foseptik çukurlar genelde nüfusu az olan kırsaldaki mezra ve köylerde görülür. Ayrıca yazlık bölgelerde denizin kirlenmemesi amacıyla foseptik sistemi kullanılmaktadır. Kasaba, ilçe ve şehirlerde foseptik çukurların yerini kanalizasyon şebekesi alır. Kanalizasyon şebekesi, foseptik çukurlara oranla çok daha sağlıklıdır.

FOSEPTİK ÇUKURU NEDEN YAPILIR?

Kanalizasyon birçok farklı sağlıksız ortamı bir arada bulunduran yer altı sistemleridir. Bu sistemler olmaması hastalık ve sağlık sorunları yayılan bakteriler ile çoğalmaya başlayacaktır. Yapılan foseptik çukurları da bu durumu önlemek adına kurulmaktadır. Özellikle hane sayısının çok olduğu bölgelerde evsel atık, yeraltı suyu gibi istenmeyen ve hastalık dolu bölgeler insanlara zorlu durumlar yaşatmaktadır. Kirliliği önlemek için foseptik çukuru olmalıdır.

Foseptik çukuru belirtildiği gibi hastalık oluşmaması içinde yapılmalıdır. Kanalizasyon sisteminin olmaması ya da foseptik çukurunun olmaması halinde, kolera, tifo, ishal ve bağırsak solucanları gibi hastalıklar bölgeyi saracaktır. Basit gibi gözükse de bu hastalıklar oldukça tehlikeli sayılabilecek hastalıklar arasında yer almaktadır.

FOSEPTİK ÇUKURU NASIL YAPILIR?

Foseptik çukuru kişiler tarafından özel bir şekilde yapılabilir. Ancak yapım aşamasında uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar belirli bir yönetmeliğe bağlı kalarak yapılmakta ve önem gösterilmemesi halinde istenilen sonuca ulaşılmamaktadır. Yönetmeliğe göre foseptik çukuru yapımı için:

• Çukur bir kuyu ya da içme suyu kaynağında en az 18 metre uzaklıkta yer almalıdır.

• Çukur yapılmak istenilen yere en yakın bina en az 5 metre olmalıdır.

• Diğer herhangi bir ıslanma çukurundan 10-20 metre uzaklıkta olması gerekmektedir.

• Tank dibi mevsimsel yeraltı suyuna en az 1,5 metre olacak şekilde bir mesafede tutulması gerekmektedir.

• Foseptik çukur içerisine atılacak atıkların toprak tarafından emilmesi için çevredeki toprağa yeterli bir şekilde temas etmesi gerekmektedir. Toprak killi bir yapıda ise daha büyük çukurlar açılması gerekmektedir.

• Çukurun çevresindeki toprağa temas etmesi için duvarlarda yeterli açıklık bırakılmalıdır.