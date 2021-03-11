Fosforlu Cevriye ne demek ? Fosforlu Cevriye kimdir? Kınalı Yapıncak ne demek?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün TBMM'de gerçekleştirilen Grup Toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kadına şiddet konusunda düşüncelerini ifade eden Meral Akşener, geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi içinde kullandığı "Fosforlu Cevriye" kavramını hatırlattı.

FOSFORLU CEVRİYE NE DEMEK ? FOSFORLU CEVRİYE KİMDİR?

Meral Akşener, Fosforlu Cevriye kelimesinin anlamını partisinin Grup Toplantısında şu ifadelerle açıklamıştır:

"Bu korkakların bu açıkça dürüstçe mücadele edemeyen korkakların yüzlerine ayna tutmaktır amacım. Geçen hafta önünüze bakmayın utanıyorsunuz biliyorum, 'Fosforlu Meral' diye bir tag çalışması yapıldı. Bu tag'ın nereden niçin geldiğini beş yıl evvel yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bilirler. Bahçeli, Konya'dan üst kurul delegelerini çağırdı ve orada bana 'Fosforlu Cevriye' dedi. Konyalı iki genç delege bunu tam da kast edildiği manada fahişe olarak algıladılar ve ağlayarak bana geldiler. Ben onlara kast ettikleri gibi olmadığını izah etmeye başladım. 47 doğumlu Sayın Bahçeli'nin hepimizin geçmişte abi dediğimiz Bahçeli'nin o çok genç çocukların gözünde yerle bir olmasın diye Fosforlu Cevriye'nin fahişe olmadığını sert eli sopalı bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım. Ben onu korurken gelip giden herkese kahkahalar içinde tam bir yıl boyunca bunu söyledi."

Fosforlu Ceviye, Suat Derviş'in 1944-1945'te bölüm bölüm yayımlanan ilk defa 1968 yılında tamamı yayımlanan romanıdır. Bu romanın konusunda 1930'larda İstanbul’un Galata semtinde yaşayan seks işçisi Cevriye’nin polisten kaçan bir adama aşkını konu alır.

Söz konusu roman 1959’da Fosforlu Cevriye, 1969’da Bana Derler Fosforlu adıyla film olarak çekildi.

KINALI YAPINCAK NE DEMEK?

Kınalı Yapıncak kavramının da kendisi için kullanıldığını ifade eden Meral Akşener, şunları söyledi:

"İsmet Büyükataman isimli bir yaşam formu başından itibaren; bana Türk filmlerinden ki Sayın Bahçeli kitap okumaz ama Türk filmlerine çok meraklıdır. Hep o tuhaf Türk filmlerinin tuhaf kadın karakterlerinin isimlerini sıfat olarak kullandı, Bunlardan birisi; 'Kınalı Yapıncak' "

Kınalı Yapıncak filmi 1969 yılında ilk defa seyirci karşısına çıkmıştır. Filmde, akrabaları tarafından zulme uğrayan kimsesiz, sağır ve dilsiz bir kızın hayat hikâyesini anlatılır. Tüm ailesini yangında kaybeden Kınalı Yapıncak, şokun etkisiyle sağır ve dilsiz kalır. Kimsesi olmadığı için teyzesinin yanına sığınır. Teyzesi onu çevresine besleme olarak tanıtır. Aynı zamanda hizmetçi olarak kullanıp bahçıvan kulübesinde kalmasına izin verir. Evin oğlunun tecavüzüne uğrayan Kınalı Yapıncak, hamile kalınca evden kovulur. Hasta bakıcı olarak bir eve yerleşir. Ancak kendisine yapılanların intikamını almak için geri dönecektir.