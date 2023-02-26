Foster Appiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Foster Appiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Foster Appiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Foster Appiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Foster Appiah 16 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Foster Appiah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Foster Appiah'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Foster Appiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Foster Appiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Foster Appiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Foster Appiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Foster Appiah şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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