Foti Cucka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Foti Cucka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Foti Cucka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Foti Cucka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Foti Cucka 7 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Foti Cucka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına - tarihinde katılmıştır. Foti Cucka'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Foti Cucka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Foti Cucka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Foti Cucka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Foti Cucka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Foti Cucka şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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