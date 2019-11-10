İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. // Fotoğraf iptali// (Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi)

// Fotoğraf iptali// (Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi)

Sayın Yazı İşleri Müdürleri

// Fotoğraf iptali// (Antalya'da ölü bulunan 4 kişilik aile, Erzurum'da toprağa verildi)

Sayın Yazı İşleri Müdürleri

Kaynak: DHA

HABERE YORUM KAT