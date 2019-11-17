Fotoğraf Kafe’de şiir dolu bir gece

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Manisa Fotoğraf Derneğinin Manisa'ya kazandırdığı "Fotoğraf Kafe'de Hukukçu-Yazar Ümit Rona tarafından şiir söyleşisi yapıldı. Rona'nın "Bağışlanma provaları', "Metruk" ve "Galata'da yarım şarkılar" kitapları üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi.

Manisa Fotoğraf Derneğinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Manisa'ya kazandırdığı "Fotoğraf Kafe'de etkinlikler devam ediyor. Hukukçu- Yazar Ümit Rona tarafından gerçekleştirilen şiir söyleşisi büyük ilgi gördü. "Bağışlanma provaları', "Metruk" ve "Galata'da yarım şarkılar" adlı şiir kitapları üzerinden Rona katılımcılara keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin ardından Ümit Rona, okurlarına kitaplarını imzaladı. Edebiyatın en üst dalının şiir olduğunu dile getiren Şair Ümit Rona, "Şiirlerimi oluştururken beni etkileyen bir çok şey var. Çalan bir şarkı, bir fotoğraf. Özellikle fotoğraf benim için önemli. O yüzden de Fotoğraf Kafe'de olmaktan ayrı mutluluk duyuyorum. Çoğu şiirimin etken hareketi bir fotoğrafa bakarak gerçekleştirdim. Fotoğraflar şairler için büyük bir kaynaktır." şeklinde konuştu.

Etkinliğe, Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri, edebiyat severler ve Manisa Kitap Ağacı grubu üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA