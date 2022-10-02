Fotoğraf Makinesi Ve Video Kamera Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Fotoğraf Makinesi Ve Video Kamera Tamircisi Tanımı;

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Fotoğraf Makinesi Ve Video Kamera Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Fotoğraf Makinesi Ve Video Kamera Tamircisi Maaşları

Fotoğraf Makinesi Ve Video Kamera Tamircisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fotoğraf Makinesi Ve Video Kamera Tamircisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fotoğraf Makinesi Ve Video Kamera Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7311.20

Meslek Adı :

Fotoğraf Makinesi Ve Video Kamera Tamircisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Hassas Alet Yapımcıları Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dijital ve anolog fotoğraf makineleri, video kameralar ve bu cihazlara ait her türlü aksesuarın arızalarını tespit eden, tamir ve bakımını yapan teknik bilgiye sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fotoğraf Makinesi ve Video Kamera Tamircisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fotoğraf makinesi ve video kameraların arıza tespiti için, elektronik kartlarının kontrol noktalarından voltaj ve sinyal tespiti yapmak,

b) Ana kart ve besleme kartı üzerindeki elemanları kontrol etmek,

c) Cihazların elektronik sistem tarafından kontrol edilen mekanik sistemlerini kontrol etmek, mekanik arızaları olup olmadığını tespit etmek,

d) Dijital fotoğraf makineleri ve video kameralardaki görüntü kayıt sistemleri (CMOS-CCD) sensörlerini kontrol etmek,

e) PCB kartlar üzerinde arızalı eleman olup olmadığını kontrol etmek,

f) Arıza türü belirlenen cihazları arızanın tespit edildiği yere kadar dikkatlice sökmek,

g) Arızası belirlenemeyen cihazları ünite ünite sökerek arızanın kaynağını bulmak,

h) Sökülen arızalı parçaları onarmak veya onarılamayacak olan parçaları yenisi ile değiştirmek,

i) Fotoğraf makinesi ve video kameraların mekanik ve elektronik aksamların temizlik ve bakımını yapmak üzere parçaları sökmek, temizlemek, yağlamak ve yerlerine tekrar monte etmek,

j) Fotoğraf makinesi ve video kameraların, kullanılan ekipmanların gerekiyorsa kalibrasyonunu yapmak,

k) Tamiri tamamlanmış fotoğraf makinesi ve video kameraların son kontrollerini yapmak ve müşteriye teslim etmek,

l) Yaptığı tamir ve bakıma göre maliyet hesabı çıkarmak, m) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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