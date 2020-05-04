Fotoğraf sanatçısı, evini sanat galerisine çevirdi

MUŞL'ta fotoğraf sanatçısı Adem Sönmez (72), koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayınca, evinin bir bölümünü sanat galerisine dönüştürdü.

Sunay Mahallesi'nde yaşayan fotoğraf sanatçısı 5 çocuk babası Adem Sönmez, koronavirüs tedbirleri sebebiyle dışarı çıkamayınca, evinde çalışmaya başladı. Yan yana olan 2 dairesini birleştirerek tek ev haline dönüştüren Sönmez, zamanını hayali olan sanat galerisini oluşturmak için kullandı. Kent merkezinde televizyon tamirciliği de yapan Sönmez, evindeki bir mutfak ile 2 odayı galeriye dönüştürerek fotoğraf tablolarını astı. Sönmez, iş yerindeki tabloları, fotoğraf makinelerini, arşiv dergilerini evdeki galerisinde sergilemeye başladı.

Sokağa çıkamayınca hayali olan sanat galerisini kurmaya başladığını söyleyen Adem Sönmez, 45 yıllık emeğini evinde sergilediğini ifade etti. Sanat galerisini kurmak için uzun süre plan yaptığını anlatan Sönmez, yasak kalktıktan sonra evindeki galeriyi vatandaşların ziyaretine açacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA