Fotoğraf Sanatçısı-Yazar Lütfi Özgünaydın, sanatseverlerle buluştu

Fotoğraf Sanatçısı-Yazar Lütfi Özgünaydın, Malatya'da sanatseverlerle buluştu, söyleşiye katıldı ve kitaplarını imzaladı.

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından yürütülen, Gel Katıl Bize adlı AB projesi çerçevesinde Lütfi Özgünaydın, MAFSAD salonunda, "Çukurova- Yaşar Kemal" ve "Bir Zamanlar " isimli sunumunu yaptı, kitaplarını imzaladı. Programda ilk olarak konuşan MAFSAD Başkanı İnan Orhan, çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını, Fotoğraf Sanatçısı-Yazar Lütfi Özgünaydın'ı Malatya'da misafir ettiklerini, büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını belirtti. Fotoğraf Sanatçısı-Yazar Lütfi Özgünaydın ise "Uzun zamandır İstanbul'da yaşıyorum. Kemaliye (Eğin)'liyim, hemşehri sayılırız. Birkaç defa Malatya'nın içinden geçtim fakat bu kadar yakın olmamıza rağmen, gelip gezme fırsatı bulamadım. Etkinlik öncesi Malatya'yı gezme fırsatım oldu. Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi, Radyo ve Gramafon Müzesi, Sanat Sokağı, Battalgazi, Ulucami ve Aslantepe'yi gezdim ve buralara hayran kaldım. Fotoğraf Makinesi Müzesi düşlediğimin de ötesinde. Çok güzel hazırlanmış ve çalışan arkadaşlar çok ilgili" ifadelerini kullandı.

Programda Özgünaydın, "Çukurova-Yaşar Kemal" ve "Bir Zamanlar Kemaliye (Eğin)-Son Elli Yıl" adlı sunumunu yaptı. Özgünaydın, "Yaşar Kemal'in önerisiyle Çukurova'yı çektim. Onun yaşadığı köyü (Hemite), anılarını, yazdığı yerleri ve onun anılarında iz bırakan mekanları çekmeye çalıştım. Tabi kendisiyle de defalarca görüşüp onu tanıma fırsatı buldum. Beni tanıdıktan sonra, kendisine bıraktığım bir kitabımı okumuş ve bana "Sen kesinlikle roman yazmalısın" demişti. Koca Çınar'ın bu önerisinden sonra ben roman yazmaya başladım. Daha önce öykü ve fotoğraf kitaplarım olmuştu fakat ilk defa roman yazacaktım. Kaçamazdım çünkü bu görevi Yaşar Kemal vermişti bana. Böyle başladı roman maceram. Üçleme şeklinde yazmaya başladım. Sevda Zamanı ve Dönüş Zamanı, üçlemenin ilk iki kitabı olarak yayımlandı. Üçlemenin son kitabı da yolda. Önümüzdeki yıl okuyucuyla buluşacak inşallah. "Bir Zamanlar Kemaliye (Eğin)-Son Elli Yıl" MAFSAD'ta paylaştığım ve çok önemsediğim diğer gösterim. Bu gösteri, Eğin'in son elli yılını fotoğraflarla anlatıyor, siyah beyaz fotoğraflarla. Bu gösteri çok ilgi görüyor. Bir kentin hafızasını yansıtması açısından da önemli" şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda Fotoğraf Sanatçısı-Yazar Lütfi Özgünaydın'a, MAFSAD Başkanı İnan Orhan tarafından plaket verildi.

Kaynak: İHA