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  3. Fotoğraf tartışma yaratmıştı! Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı açıklaması: Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum

Fotoğraf tartışma yaratmıştı! Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı açıklaması: Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nagehan Alçı'nın Karadeniz programında yer almasına ilişkin yapılan eleştirilere yanıt vererek," Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın örneğin Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum. " dedi.

Fotoğraf tartışma yaratmıştı! Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı açıklaması: Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum

Ramazan Bayramı'nda düzenlenen Karadeniz programı kapsamında Rize ve Trabzon'da vatandaşlarla buluşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, beklediği ilgili bulamasa da ziyareti sosyal medyada çok konuşulmuştu. 

Program kapsamında kendisini takip eden gazetecileri, otobüsün de ağırlayan İBB Başkanı İmamoğlu bu isimlerle fotoğraf çektirmişti. Fotoğrafa damga vuran isim ise Habertürk yazarı Nagehan Alçı olmuştu.

Fotoğraf tartışma yaratmıştı! Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı açıklaması: Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın

Bunun üzerine açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu," Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın örneğin Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum. Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi Genel Başkanımla kavga ettirme çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim? Nasıl biriyim? Tanısın, anlasın." ifadelerini kullandı. 

Fotoğraf tartışma yaratmıştı! Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı açıklaması: Bugün Nagehan Hanım gelmiştir, yarın

Bölge Gündem Editör Ekibi
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