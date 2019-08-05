Fotoğraf tutkunları İzmit’e hayran kaldı

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'nin misafiri olarak İstanbul'dan kente gelen Türkiye Fotoğraf Grubu üyeleri, İzmit'e hayran kaldı.

İstanbul'dan gelen Zeki Çelik ve Leo Arslan öncülüğündeki Türkiye Fotoğraf Grubu üyeleri İzmit'i gezdi. 80 fotoğraf gezgini Orhan Camii, Tarih Koridoru, Kapanca Sokak, Kültür Tepesi, İzmit Yürüyüş Yolu gibi İzmit'in turistik mekânlarını ziyaret ederek gezdikleri her bölgeyi fotoğrafladı. İzmit Belediyesinin ev sahipliğinde şehri gezen grup üyeleri sanayi kenti olarak bildikleri İzmit'in her köşesinin ayrı güzel olduğunu belirttiler.

Ziyaret sırasında konuşan Türkiye Fotoğraf Grubu üyelerinden Naci Çelik Berksoy, "Türkiye Fotoğraf Grubu olarak İzmit'te çok güzel mekânlar gördük. Bizi ağırlayan İzmit Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Biz İzmit'i sadece sanayi şehri olarak biliyorduk ama tarihiyle, sanatıyla İzmit kartpostallık bir şehir. Sanayi ve sanat şehrinde daha uzun zamanlar geçirmek isteriz. Biz burayı çok sevdik. İzmit'in havası bize çok başka güzel geldi" dedi.

Grup liderlerinden Zeki Çelik ise, "Biz İzmit'e bir daha gelmek istiyoruz. Buraya çok hayran kaldık. İzmit gerçekten gezilmesi görülmesi gereken yerlerinde başında geliyor. Buraya taşınmak isteyen grup üyelerimiz bile oldu. Bizi en güzel şekilde ağırladıkları ve kusursuz ev sahipliği için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ve ekibine teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA