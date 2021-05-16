Fotoğraf tutkusu kazaya neden oldu: 7 ölü Endonezya'nın Cava bölgesinde, 20 kişiyi taşıyan turist botu battı. Olaya ilişkin yapılan açıklamada 7 kişi boğularak yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Endonezya'nın Cava bölgesinde, 20 kişiyi taşıyan turist botunun battığı öğrenildi. 7 News'te yer alan habere göre, Cava Polis Şefi Ahmet Lütfi, deniz aracındaki yolcuların aynı anda fotoğraf çektirmek için botun ön tarafına geçmesinin kazaya yol açtığını ifade etti. Cava Polis Şefi Lütfi, 11 kişinin kurtarıldığı kazada 7 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin kaybolduğunu belirtti. Polis Şefi Lütfi, botun 13 yaşında bir çocuk tarafından kullanıldığını kaydetti. Berkem Temizel Gece Editörü