2021 Trakya Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1094108452021 Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1007104632021 Trabzon Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1121110872021 Beykent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2007903752021 Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1007100212021 Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1097101092021 Bursa Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1097100752021 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2032101852021 Sakarya Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1088109772021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 108090077
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Fotoğraf tutkusu kazaya neden oldu: 7 ölü

Fotoğraf tutkusu kazaya neden oldu: 7 ölü

Endonezya'nın Cava bölgesinde, 20 kişiyi taşıyan turist botu battı. Olaya ilişkin yapılan açıklamada 7 kişi boğularak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Fotoğraf tutkusu kazaya neden oldu: 7 ölü

Endonezya'nın Cava bölgesinde, 20 kişiyi taşıyan turist botunun battığı öğrenildi. 7 News'te yer alan habere göre, Cava Polis Şefi Ahmet Lütfi, deniz aracındaki yolcuların aynı anda fotoğraf çektirmek için botun ön tarafına geçmesinin kazaya yol açtığını ifade etti.

Cava Polis Şefi Lütfi, 11 kişinin kurtarıldığı kazada 7 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Polis Şefi Lütfi, botun 13 yaşında bir çocuk tarafından kullanıldığını kaydetti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT