Fotoğraf ve Video Çekimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Fotoğraf ve Video Çekimcisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Fotoğraf ve Video Çekimcisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Fotoğraf ve Video Çekimcisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Fotoğraf ve Video Çekimcisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Fotoğraf ve Video Çekimcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Fotoğraf ve Video Çekimcisi Maaşları

Fotoğraf ve Video Çekimcisi maaşı ortalama olarak aylık 7850_TL'dir. En düşük Fotoğraf ve Video Çekimcisi maaşı 6550_TL, En yüksek ise 9150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fotoğraf ve Video Çekimcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3431.11

Meslek Adı :

Fotoğraf ve Video Çekimcisi Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaratıcı Sanatçılar Ve Sahne Sanatçıları

Meslek Birim Grubu :

Fotoğrafçılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Fotoğraf ve video çekimi için makine, film ve ışık ayarlarını yaparak çekim için uygun mekanı seçen ve çektiği fotoğraf ve videoları çoğaltarak baskıya, izlemeye hazır hale getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fotoğraf ve video çekimcisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Fotoğraf ve video çekimi öncesi stüdyo içi veya stüdyo dışında fotoğraf çekim ortamını hazırlamak,

b) Makine ve objektif seçimi yapmak ve ekipmanları hazırlamak,

c) Işık durumuna göre fotoğraf makinesi veya kameranın ayarlarını yapmak,

d) Fotoğrafı çekilecek nesneyi çekime hazırlamak veya uygun pozisyonu ve anı beklemek,

e) Görüntüyü ayarlayarak fotoğraf, video çekmek,

f) Baskı yapmak veya baskı için fotoğrafları bilgisayara aktarmak,

g) Çekilen fotoğraf ve videoları kaydetmek, istenilen miktarda çoğaltmak müşteriye teslim etmek.

h) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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