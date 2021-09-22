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Fotoğrafı menüde izinsiz kullanıldı! Kafe, Selçuk Yöntem'e tazminat ödeyecek!

Sanatçı Selçuk Yöntem'in, tost yerken çekilen bir fotoğrafını menüsünde izinsiz kullanan bir kafeden kazandığı tazminat Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından onandı. Kafe, Yöntem’e, toplam 150 bin lira tazminat ödeyecek.

Fotoğrafı menüde izinsiz kullanıldı! Kafe, Selçuk Yöntem'e tazminat ödeyecek!

Kamuoyunda ‘tost davası’ olarak bilinen davayla ilgili Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kararını verdi ve oyuncu Selçuk Yöntem’i haklı buldu.

İstanbul'da bulunan bir kafe, ünlü sanatçı Selçuk Yöntem'in tost yerken çekilen fotoğrafını menüsünde izinsiz kullandı. Aynı fotoğrafın bir dergide de kullanıldığını fark eden Yöntem, kafe sahibi hakkında Tazminat davası açtı.

Yöntem'in avukatı, müvekkilinin Türkiye'nin en önemli tiyatro ve sinema oyuncularından biri olduğunu, davalıya ait kafede Yemek yerken çekilen çok uygunsuz bir fotoğrafının kafenin menü, reklam ve tanıtımlarında, Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreni mecmuasında kullandığını, davalının bu yolla davacının kafenin daimi bir müşterisi olduğu algısı yarattığını, sosyal medyada bu fotoğraf nedeniyle davacı ile alay edildiğini, bu nedenle davacının maddi ve manevi zarara uğradığını belirtirken davalı kafe haksız kullanım olmadığını ve kafenin tanınmış bir işletme olduğunu, reklama ihtiyaç duymadığını savundu.

Fotoğrafı menüde izinsiz kullanıldı! Kafe, Selçuk Yöntem'e tazminat ödeyecek!

Kapatılan İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 5 Şubat 2016'da kafe sahibinin Yöntem'e 284 bin lira maddi, 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Temyiz üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 284 bin liralık maddi tazminatı fazla bularak, yerel mahkemenin kararını bozdu.

DOSYA İKİNCİ KEZ YARGITAYA GELDİ

Yargıtay'ın bozma ilamına uyularak yapılan yeniden yargılamada, İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, davacının fotoğrafının izin alınmaksızın dergi reklamında kullanımı için 80, menülerdeki kullanım için 20 olmak üzere toplam 100 bin lira maddi, davacının kişilik haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle de 50 bin lira manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verdi.

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin bu kararının da temyiz edilmesi üzerine dosya ikinci kez Yargıtay 11. Hukuk Dairesine geldi.

Daire, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olması ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmaması nedeniyle temyiz itirazlarını reddederek yerel mahkeme hükmünü oy birliğiyle onadı.

Fotoğrafı menüde izinsiz kullanıldı! Kafe, Selçuk Yöntem'e tazminat ödeyecek!

Selçuk Yöntem'in tost yerken çekilen fotoğrafı, işte böyle photoshop ürünlerinin ortaya çıkarmıştı. 

Fotoğrafı menüde izinsiz kullanıldı! Kafe, Selçuk Yöntem'e tazminat ödeyecek!Fotoğrafı menüde izinsiz kullanıldı! Kafe, Selçuk Yöntem'e tazminat ödeyecek!

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