Fotoğrafını paylaşmıştı! Bakan Koca'dan o gence telefon

Sağık Bakanı Koca, 4 Haziran günü maskeyi yüzüne takmak yerine gözüne takan vatandaşın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak maske takma konusunda vatandaşları aramıştı. Sosyal medyada gündem olan gencin, Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde market işleten bir çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıkmıştı. Annesinin kanser tedavisi gördüğünü öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz cumartesi günü genci telefonla arayarak, sohbet etti. Gence, olumsuz bir fotoğrafla vatandaşlara güzel bir mesaj verildiğini aktaran Bakan Koca, tedavi gören annesine de her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim. pic.twitter.com/l6a5TQhtpV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2020

"ANNEMİN TEDAVİSİ KONUSUNDA DESTEK OLACAĞINI SÖYLEDİ"

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatlı, fotoğrafın çekildiği gün annesiyle birlikte hastaneye gittiklerini belirterek, “Yol uzun sürdü. Zaten uzun süre çalışmanın yorgunluğuyla otobüste uyuyakalmışım. Bir refleksle ağzımdaki maskeyi gözüme çektim. Yaptığın doğru bir hareket değildi. Olayın ardından Bakan Beyin arayacağını söylediler. Yoğun çalışmalarına rağmen bana vaktini ayırdı ve aradı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Toplum için normalde yapılan bir yanlış hareketin aslında iyi bir örnek teşkil ettiğini, iyi bir mesaj verildiğini aktardı. Annemin durumunu da sordu. Annemin tedavisi konusunda destek olunacağını söyledi. Bundan dolayı da mutlu oldum. Zaten bakanımızın araması bana ayrıca moral verdi. Anneme de selamlarını ilettim. Annem çok mutlu oldu. Çünkü kendisi de sosyal medyadan yapılan bazı olumsuz yorumlardan rahatsız oluyordu. Benim yaptığım yanlış kendisini üzdü, morali bozuktu. Bakanımız arayınca bize moral oldu. Artık daha da dikkat etmemiz lazım. Çünkü süreç kötü bir süreç. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

"DALGA GEÇENLER OLUNCA MORALİMİZ BOZULDU"

Müşterilerin de değişik tepkiler verdiğini kaydeden Tatlı, “Olumlu tepki verenler de oldu, biraz dalga geçenler de oldu. Aslında burada rahatsız olduğumuz nokta da bu. Yanlış bir hareketti ama dalga geçenler olunca moralimiz bozuldu” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Bakan Koca, 4 Haziran günü sosyal medya hesabından, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım. Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile paylaşımda bulunarak vatandaşları uyarmıştı.