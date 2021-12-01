Fotoğraflar göz kamaştırıcı, işin aslı iç karartıcı! Van Gölü'nde sular çekilince adacıklar oluştu, ortaya çıkan resimler muazzam ancak... Yüzölçümü 3.713 km²' olan Van Gölü'nde sular iyice çekildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) göle olan kıyısında ortaya çıkan adacıklar, fotoğrafçılık alanına ilgi duyan insanları harekete geçirdi. Gölün üzerinde muazzam resimler ortaya çıkaran fotoğrafçılar, olayın iç yüzüne de dikkat çekti.

1 8 Çok sayıda koyu bulunan ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın düzenlediği uzay fotoğraf yarışmasıyla adını dünyaya duyuran Van Gölü, son zamanlarda oldukça kötü durumda.