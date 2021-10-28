Fotojen ne demek, TDK'ya göre Fotojen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fotojen ne demek? Fotojen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fotojen kelimesi. Peki fotojen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fotojen nedir, fotojen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FOTOJEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fotojen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fotojen kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fotojen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Işık yaratan, doğuran

