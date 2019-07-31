Fotokapanla Hint keneviri operasyonunda 2 tutuklama

UŞAK'ta, jandarmanın fotokapan sistemiyle yaptığı takibin ardından düzenlediği operasyonla ele geçirilen 3 bin kök Hint keneviriyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine merkez ilçeye bağlı Güre köyü Köprübaşı Mahallesi Çayır Mevkisi yakınlarında Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Bunun üzerine bölgeye fotokapan sistemi yerleştiren jandarma ekipleri, yaklaşık 2 ay süreyle bölgeyi takibe aldı. Görüntülerden Hint kenevirlerini T.D. ve Ö.G.'nin yetiştirdiği belirlendi. Bir süre daha takibi sürdüren jandarma, dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kurdukları damla sulama ve gübreleme sistemi ile yetiştirdikleri belirlenen, boyları ortalama 3 metreyi bulan toplam 3 bin kök Hint keneviri savcılık talimatıyla Uşak Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince sökülerek imha edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan T.D. ve Ö.G., tutuklandı.

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DHA