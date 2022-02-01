Fotoskop ne demek, TDK'ya göre Fotoskop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fotoskop ne demek? Fotoskop TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fotoskop kelimesi. Peki fotoskop ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fotoskop nedir, fotoskop kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FOTOSKOP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fotoskop kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fotoskop kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fotoskop kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Merceklerin uyumundaki değişiklikleri, onların yüzeylerindeki yansımalarla gözlemeye yarayan alet

