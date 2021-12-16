Uluslar Ligi Kura Çekimi canlı izle | UEFA TV canlı yayın izle linkiSüper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te Farioli dönemi sona erdi!Francesco Farioli kimdir, nereli, kaç yaşında? | Hangi takımları çalıştırdı? | Francesco Farioli Fatih Karagümrük ile yollarını mı ayırdı?Daniş isminin anlamı nedir, Daniş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika: 16 Aralık 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuÇavlı isminin anlamı nedir, Çavlı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde 3.6 şiddetinde deprem!Böken isminin anlamı nedir, Böken ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Şükrü Köksal Ünlü kimdir? | Galatasaray genel sekreteri Köksal Ünlü istifa mı etti?Bitek isminin anlamı nedir, Bitek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Fototaksi ne demek, TDK'ya göre Fototaksi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fototaksi ne demek, TDK'ya göre Fototaksi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fototaksi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Fototaksi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Fototaksi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Fototaksi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Fototaksi ne demek, TDK'ya göre Fototaksi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fototaksi ne demek? Fototaksi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fototaksi kelimesi. Peki fototaksi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fototaksi nedir, fototaksi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

FOTOTAKSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fototaksi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Fototaksi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fototaksi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Işığa göçüm

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT