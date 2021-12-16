Fototaksi ne demek, TDK'ya göre Fototaksi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fototaksi ne demek? Fototaksi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fototaksi kelimesi. Peki fototaksi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fototaksi nedir, fototaksi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FOTOTAKSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fototaksi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fototaksi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fototaksi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Işığa göçüm

