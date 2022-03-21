Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu görev tanımı nedir, Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu ne iş yapar, Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu Tanımı;

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Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu Maaşları

Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3131.16

Meslek Adı :

Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

tasarımı ve iş programı tamamlanmış ve gerekli teçhizatı temin edilmiş fotovoltaik güç sistemlerinde, montaj şemalarına uygun biçimde denge bileşenlerinin ve fotovoltaik modüllerin montajının ve sistem içi elektriksel bağlantılarının yapılmasını sağlayan, kurulum planlarının oluşturulmasında ve kurulum yerine uyarlanmasında görev alan, montaj işlemleri sırasında kullanılacak araç, gereç, malzeme ve ekipmanın hazırlanmasını sağlayan, sistem bileşenlerini montaj şemasına uygun biçimde konumlandıran, elektriksel sürekliliklerinin ölçülmesini ve buna göre montaj hatalarının giderilmesini sağlayan, performans değerlendirme tablolarının hazırlanması ve şebeke bağlantılı sistemlerde şebeke ile bağlantısının yapılması iş ve işlemlerini gerçekleştiren, şebekeden bağımsız sistemlerde sistem çıkışını besleme hattına bağlayarak işletmeye alan, kullanılan ekipmanın bakımını üstlenen ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fotovoltaik Güç Sistemi Sorumlusu, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Fotovoltaik sistem mekanik tasarımını uygulamak

e) Fotovoltaik sistem mekanik yerleşim planını çözümlemek

f) Mekanik montajı yapmak g) İş kalitesini sürdürmek

h) Fotovoltaik sistem elektriksel tasarımını uygulamak

i) Fotovoltaik sistem elektriksel tasarım devresini çözümlemek

j) Alt sistemleri ve bileşenleri yerleştirmek

k) Elektrik bağlantılarını yapmak

l) Fotovoltaik sistemin kurulum sonrası kontrol işlemlerini gerçekleştirmek

m) Kurulumu sonlandırmak

n) Sistem bakım ve onarımı yapmak

o) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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