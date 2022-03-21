Fotovoltaik Güç Sistemi Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fotovoltaik Güç Sistemi Ustası görev tanımı nedir, Fotovoltaik Güç Sistemi Ustası ne iş yapar, Fotovoltaik Güç Sistemi Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fotovoltaik Güç Sistemi Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fotovoltaik Güç Sistemi Ustası Tanımı;

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Fotovoltaik Güç Sistemi Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Fotovoltaik Güç Sistemi Ustası Maaşları

Fotovoltaik Güç Sistemi Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fotovoltaik Güç Sistemi Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fotovoltaik Güç Sistemi Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3131.15

Meslek Adı :

Fotovoltaik Güç Sistemi Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

tasarımı ve iş programı tamamlanmış ve gerekli teçhizatı temin edilmiş fotovoltaik güç sistemlerinde, montaj şemalarına uygun biçimde denge bileşenlerinin ve fotovoltaik modüllerin montajını ve sistem içi elektriksel bağlantılarını yapan, kurulum sırasında kurulum yerinin uyarlanması için gerekli gördüğü değişiklikleri üstlerine bildiren, montaj işlemleri sırasında kullanılacak araç, gereç, malzeme ve ekipmanı hazırlayan, sistem bileşenlerini montaj şemasına uygun biçimde konumlandıran, çalışılan yerin temizliğini ve emniyetini sağlayan, kullanılan ekipmanın bakımını üstlenen, bakım-onarım sırasında sistemin elektriksel sürekliliklerini ölçen ve buna göre hataları gideren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fotovoltaik Güç Sistemi Ustası, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Fotovoltaik sistem mekanik tasarımını uygulamak

e) Fotovoltaik sistem mekanik yerleşim planını çözümlemek

f) Mekanik montajı yapmak

g) İş kalitesini sürdürmek

h) Fotovoltaik sistem elektriksel tasarımını uygulamak

i) Fotovoltaik sistem elektriksel tasarım devresini çözümlemek

j) Alt sistemleri ve bileşenleri yerleştirmek

k) Elektrik bağlantılarını yapmak

l) Fotovoltaik sistemin kurulum sonrası kontrol işlemlerini gerçekleştirmek

m) Kurulumu sonlandırmak

n) Sistem bakım ve onarımı yapmak

o) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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