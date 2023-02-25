Fouad Ghanem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fouad Ghanem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fouad Ghanem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fouad Ghanem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fouad Ghanem 16 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fouad Ghanem Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wissem Charmiti-EFA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına - tarihinde katılmıştır. Fouad Ghanem'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fouad Ghanem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fouad Ghanem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fouad Ghanem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fouad Ghanem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında JSM Bejaia

21 Ocak 2020 yılında CR Belouizdad

8 Nisan 2021 yılında JS Kabylie

25 Şubat 2022 yılında NC Magra

Fouad Ghanem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fouad Ghanem şuan ES Sétif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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