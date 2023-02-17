Fouad Kaddouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fouad Kaddouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fouad Kaddouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fouad Kaddouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fouad Kaddouri 11 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fouad Kaddouri Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fouad Kaddouri, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Fouad Kaddouri'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fouad Kaddouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fouad Kaddouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Fouad Kaddouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fouad Kaddouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Fouad Kaddouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fouad Kaddouri şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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