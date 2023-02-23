Foudil İdriss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Foudil İdriss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Foudil İdriss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Foudil İdriss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Foudil İdriss 10 Ocak 1998 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belçika,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Foudil Bouchentouf Idriss şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Foudil İdriss Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Foudil İdriss, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Foudil İdriss'nin Montana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Foudil İdriss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Foudil İdriss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Foudil İdriss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Foudil İdriss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında White Star U17

1 Temmuz 2014 yılında Brabant Utd U19

1 Temmuz 2016 yılında Olymp. Lyon U19

1 Temmuz 2017 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2019 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2020 yılında F91 Dudelange II

1 Temmuz 2021 yılında Montana

Foudil İdriss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Foudil İdriss şuan Montana takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Brussel, Academie JMG Belgium, RAEC Mons, White Star (2013/2014), Brabant United (2014-2016)

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