Foued Hadded kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Foued Hadded Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Foued Hadded adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Foued Hadded Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Foued Hadded 1 Kasım 1990 tarihinde Collo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Foued Hadded Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Foued Hadded, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Foued Hadded'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Foued Hadded Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Foued Hadded isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Foued Hadded Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Foued Hadded futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında E Collo

1 Temmuz 2014 yılında DRB Tadjenanet

1 Temmuz 2018 yılında CS Constantine

11 Eylül 2021 yılında Chelghoum Laïd

6 Ağustos 2022 yılında USM Khenchela

Foued Hadded Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Foued Hadded şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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