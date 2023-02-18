Fousseni Diabate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fousseni Diabate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fousseni Diabate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fousseni Diabate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fousseni Diabate 18 Ekim 1995 tarihinde Aubervilliers şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mali,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fousseni Diabate Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Fousseni Diabate, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fousseni Diabate'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fousseni Diabate Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/f_diabate33/

Fousseni Diabate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fousseni Diabate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fousseni Diabate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fousseni Diabate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Stade Reims U17

1 Temmuz 2012 yılında Stade Reims U19

1 Temmuz 2014 yılında Stade Reims B

1 Temmuz 2015 yılında EA Guingamp B

1 Temmuz 2017 yılında Ajaccio

13 Ocak 2018 yılında Leicester

12 Ocak 2019 yılında Sivasspor

30 Haziran 2019 yılında Leicester

4 Eylül 2019 yılında Amiens SC

30 Haziran 2020 yılında Leicester

25 Eylül 2020 yılında Trabzonspor

20 Ocak 2021 yılında Göztepe

30 Haziran 2021 yılında Trabzonspor

7 Ağu 2021 yılında Giresunspor

30 Haziran 2022 yılında Trabzonspor

7 Temmuz 2022 yılında Partizan

Fousseni Diabate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fousseni Diabate şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fousseni Diabate Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stade Rennais (2004-2011), Stade de Reims (2011-2014)

Mali U23 takımında 11 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Mali U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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