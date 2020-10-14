Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 14 Ekim 2020 | Milli Piyango İdaresiŞans Topu çekiliş sonuçları 14 Ekim 2020 | Milli Piyango İdaresiFOX Ana Haber canlı yayın izle bugünKadir Şeker'in cezasına Şevval Sam'dan tepki geldi!Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel kaç yaşında, Rasim Yüksel kimdir? Korona mı oldu?Gaziantep CHP’de bıçaklı yumruklu kavga!Turgutlu Belediyesinden okullara 75 bin adet maske desteğiSahte içki operasyonlarında 6 günde 60 tutuklamaReyting sonuçları 14 Ekim Çarşamba- Reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklamalarda bulunacak
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. FOX Ana Haber canlı yayın izle bugün

FOX Ana Haber canlı yayın izle bugün

Türkiye'nin en çok izlenen akşam kuşağındaki haber programı FOX Ana Haber'i izlemek isteyenler araştırmalarda bulunuyor. İşte detaylar...

FOX Ana Haber canlı yayın izle bugün

Fatih Portakal'ın sunumuyla Türkiye'de akşam kuşağında en çok izlenen haber programına dönüşen FOX Ana Haber, Selçuk Tepeli ile yoluna devam ediyor. Hafta içi saat 19.00'da Selçuk Tepeli'nin sunumuyla ekranlara gelen haberleri, hafta sonu Gülbin Tosun ekranlara getiriyor. FOX Ana Haber'i izlemek isteyen kişiler de araştırmalarda bulunuyor. 

FOX ANA HABER CANLI YAYIN İZLE BUGÜN

FOX Ana Haber'î saat 19.00'da Selçuk Tepeli'nin sunumuyla izleyebilirsiniz. Haberimizdeki linke tıklayarak FOX Ana Haber'i ve FOX TV'yi takip edebilirsiniz.

FOX ANA HABER İZLE

FOX ANA HABER SUNUCUSU SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli, ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 yıllık deneyime sahip bir medya uzmanıdır. 2018'in ortalarına kadar Habertürk gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve daha sonra Habertürk haber ağı, 2020 yılına kadar Türkiye'nin en büyük televizyon haber odalarından birine liderlik ediyor. Selçuk, geçmişte Newsweek's Turkish edition ve Aktüel gibi yüksek profilli haber dergilerinin Genel Yayın Yönetmeni olmuştur.

Kariyeri boyunca çok sayıda gazetecilik Ödülü kazanan takımlara liderlik eden Selçuk, ünlü Türk ve uluslararası isimlerle röportajlar yaptı, 40'tan fazla ülkeye düzinelerce resmi başkanlık gezisi izledi. Sık sık Türk haber yayınlarında siyasi yorumcu olarak yer alıyor ve geçmişte güncel olaylar şovlarına ev sahipliği yapıyor. Selçuk, basılı, dijital ve televizyon gibi çeşitli medya platformlarında deneyime sahiptir. İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Fransa'daki Science Po Rennes'de okudu. Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilmektedir.

FOX Ana Haber canlı yayın izle bugün

SELÇUK TEPELİ'NİN HAYATI

1974 yılında İstanbul doğdu.

Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren  Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri mastırını yaptı.

Aynı okulda Yazılı Basın Yönetim ve Hukuku mastırını da tamamlayan  Selçuk Tepeli, şu görevlerde bulundu: Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliği, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini icra etti.

Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevini bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliğine getirilmişti.

FOX Ana Haber canlı yayın izle bugün

FOX TV YAYIN AKIŞI 14 EYLÜL

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı

FOX TV YAYIN AKIŞI 15 EYLÜL YAYIN AKIŞI

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 Mutfakta Buluşalım

14.00 Temizlik Benin İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Mucize Doktor

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT