Televizyonun en çalkantılı haber programlarından biri olan Fatih Portakal ile FOX Ana Haber hafta içi her akşam Fox TV'de izleyenleriyle buluşuyordu. Fox Ana Haber izleyicileri televizyonda göremeyince Fox Ana Haber neden yok? Fox Ana Haber kaldırıldı mı? Fatih Portakal ceza mı aldı? Program yayından mı kaldırıldı? diye internetten araştırmalara başladı. Fox Ana Haber neden yok? İşte yanıtı...

FOX ANA HABER NEDEN YOK? KALDIRILDI MI?

Fatih Portakal ile Fox Ana Haber izleyicileri televizyonda göremeyince Fox Ana Haber neden yok? Kaldırıldı mı? gibi soruları merak etmeye başladı.

RTÜK, FOX Tv için "Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek, toplumda nefret duyguları oluşturmak" ve "tarafsızlık ilkesini esas almamak" gerekçeleriyle ceza kesti. Böylece FOX Tv'ye 1 milyon TL'ye yakın ceza kesilmiş oldu. FOX Ana Haber de 3 gün hiç yayınlanmayacak.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı kararları değerlendirdi. Taşcı, "Bu kadar hızlı rapor düzenleyip karar alabilen RTÜK'ten aynı hızı bu ülkenin kurucusu Atatürk'e "zurnanın son deliği" denilen televizyon yayınları için de bekliyorum. Aynı hızı, ülkenin ikinci büyük partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na küfre varan televizyon programları için beklemek bu ülkede yaşayan milyonlarca yurttaşın da hakkıdır. Metin Akpınar'ın, barıştan, demokrasiye sahip çıkmanın kıymetinden söz ettiği konuşmanın cezalandırıldığı yerde, 'oluk oluk kan akıtmaktan', 'boğazların kesilmesinden' söz edenlerin değerlendirmesi düşünce özgürlüğü sayılıyor sanırım" dedi.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal 2 Şubat 1967, Nazilli, Türk gazeteci ve sunucu.

İlköğrenimini Nazilli'de; liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimini yapmak üzere Avustralya'ya gitti.

Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.

Fatih Portakal, 2010-2013 yılları arasında FOX'ta Çalar Saat programı sunuculuğu yaptı. 2013'ün Eylül ayında FOX'taki kadın habercilerinden Nazlı Tolga'nın evlenerek yurtdışına yerleşmesi gereğince Fox Ana Haber programı sunuculuğu işini bırakması üzerine programı sunmaya başladı. Ayrıca Fatih Portakal ile Türkiye'nin Trendleri adlı programı da sunmaktadır.

Aydınlı sunucu, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülüne layık görülmüştür.

Eserleri

Ses'SİZ (2012)

Aklımla Dalga Geçme (2016)