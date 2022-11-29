FOX Ana Haber sunucu Selçuk Tepeli'den akıl almaz sözler: "Allah'a muhalefet ediyorlar, inanılır gibi değil"

Türkiye'de 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın aldığı kararla kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti. Gün ışığından daha fazla faydalanılması ve enerji tasarrufu yapılması için alınan karara ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir haber yayımladı.

TARTIŞMA YARATACAK İFADELER

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, veliler ve AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in düşüncelerinin yer aldığı haber hakkında FOX Ana Haber sunucu Selçuk Tepeli değerlendirmede bulundu.

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Tepeli akıl almaz ifadeler kullanarak şunları söyledi: "İmkansızla uğraşıyorlar. Tabiat böyle bir şey. Tabiata hatta Allah'a muhalefet ediyorlar. İnanılır gibi değil. Biyolojik saat diye bir şey var. Arkasında 13.5 milyar yıllık tabiat, evren var. Ama iktidar, hiç umursamıyor. İnsanlar güneşin doğumuna göre uyanıyor, yaşıyor. Onların bütün organları ona göre çalışıyor. Hiç ona bakmıyorlar. Neye bakıyorlar? Muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'a bakıyorlar. Bakmaya devam etsinler. "