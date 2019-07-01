Fox Ana Haber'de Fatih Portakal neden yok? Haberi Fatih Portakal'dan almak isteyenler bu konuyu araştırıyor. Türkiye'nin en çok izlenen haber bültenlerinden biri olan Fox Ana Haber'i Fatih Portakal'ın sunmaması birçok kişinin dikkatini çekti. Peki Fox Ana Haber'de Fatih Portakal neden yok? Fox TV'den ayrıldı mı? Ayrıntılar haberimizde.

FOX ANA HABER'DE FATİH PORTAKAL NEDEN YOK? FOX TV'DEN AYRILDI MI?

Hayır ünlü sunucu FOX'tan ayrılmadı, tatile çıktığı için hafta içi haber bültenini Gülbin Tosun sunacak.

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal 2 Şubat 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğmştur.

Eğitim hayatını lise çağına kadar Aydın'da sürdüren Portakal, üniversite hayatında İstanbul'a geldi.Lisans programı için Avusturya'ya gitmiştir.

Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.