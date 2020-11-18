Fatih Portakal’ın ayrılmasından sonra FOX TV'de Ana haberi sunmaya başlayan Selçuk Tepeli bugün FOX Ana Haberi sunmadı. Peki FOX haber Selçuk Tepeli neden yok? 18 Kasım Çarşamba İşte Ayrıntıalr...

FOX HABER SELÇUK TEPELİ NEDEN YOK?

Fatih Portakal’ın ayrılmasından sonra FOX TV'de Ana haberi sunmaya başlayan Selçuk Tepeli de yüksek reytingleri ile dikkat çekmeyi sürdürüyor. Selçuk Tepeli, bu akşam FOX Ana Haberi sunmadı. Bu durum sonrası "Selçuk tepeli neden yok?" sorusunun cevabına ulaşmak isteyen internet kullanıcıları konuya ilişkin arama yapmaya başladı. Selçuk Tepeli'nin neden olmadığına dair bir açıklama yapıldığında haberimiz güncellencektir...

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli, ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 yıllık deneyime sahip bir medya uzmanıdır. 2018'in ortalarına kadar Habertürk gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve daha sonra Habertürk haber ağı, 2020 yılına kadar Türkiye'nin en büyük televizyon haber odalarından birine liderlik ediyor. Selçuk, geçmişte Newsweek's Turkish edition ve Aktüel gibi yüksek profilli haber dergilerinin Genel Yayın Yönetmeni olmuştur.

Kariyeri boyunca çok sayıda gazetecilik Ödülü kazanan takımlara liderlik eden Selçuk, ünlü Türk ve uluslararası isimlerle röportajlar yaptı, 40'tan fazla ülkeye düzinelerce resmi başkanlık gezisi izledi. Sık sık Türk haber yayınlarında siyasi yorumcu olarak yer alıyor ve geçmişte güncel olaylar şovlarına ev sahipliği yapıyor. Selçuk, basılı, dijital ve televizyon gibi çeşitli medya platformlarında deneyime sahiptir. İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Fransa'daki Science Po Rennes'de okudu. Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilmektedir.

Selçuk Tepeli 1974 senesinde İstanbul doğdu.

Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri mastırını yaptı.

Aynı okulda Yazılı Basın Yönetim ve Hukuku mastırını da tamamlayan Selçuk Tepeli, şu görevlerde bulundu: Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliği, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini icra etti.

Habertürk TV’de Ceyda Karan’la beraber Eksen isimli uygulaması yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın vazifiyeti bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği vazifiyetinde getirilmişti.