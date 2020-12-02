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FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle | 17 Aralık Perşembe

Ekranların en sevilen haber bülteni Selçuk Tepeli ile FOX Ana haber, bu akşam 20.00'de Selçuk Tepeli'nin sunumuyla ekranlara geliyor. Tabelasıyla Twitter'da izleyicilerin yorumlarının da değerlendirildiği Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber'in 17 Aralık Perşembe bölümü haberimizde...

FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle | 17 Aralık Perşembe

FOX TV Ana Haber, başarılı sunucu Selçuk Tepeli'nin yorumu ile 17 Aralık Perşembe günü, gümdemde yer alan olaylarla ekranlara geliyor. Ülkeden ve dünyada kesitler sunan Türkiye'nin en sevilen haber programı Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, izleyicileri tarafından FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle | 17 Aralık Perşembe başlığı ile arama motorlarında bakılıyor. Biz de haberimizde FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 17 Aralık Perşembe bölümüne yer verdik.

FOX TV ANA HABER SELÇUK TEPELİ CANLI İZLE | 17 ARALIK PERŞEMBE 

FOX Ana Haber'i saat 19.00'da Selçuk Tepeli'nin sunumuyla izleyebilirsiniz. Haberimizdeki linke tıklayarak FOX Ana Haber'i ve FOX TV'yi takip edebilirsiniz. Ana haber bültenini canlı izlemek için, bağlantıya tıklayabilirsiniz. 

FOX ANA HABER İZLE

FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle | 17 Aralık Perşembe

FOX ANA HABER SUNUCUSU SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli, ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 yıllık deneyime sahip bir medya uzmanıdır. 2018'in ortalarına kadar Habertürk gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve daha sonra Habertürk haber ağı, 2020 yılına kadar Türkiye'nin en büyük televizyon haber odalarından birine liderlik ediyor. Selçuk, geçmişte Newsweek's Turkish edition ve Aktüel gibi yüksek profilli haber dergilerinin Genel Yayın Yönetmeni olmuştur.

Kariyeri boyunca çok sayıda gazetecilik Ödülü kazanan takımlara liderlik eden Selçuk, ünlü Türk ve uluslararası isimlerle röportajlar yaptı, 40'tan fazla ülkeye düzinelerce resmi başkanlık gezisi izledi. Sık sık Türk haber yayınlarında siyasi yorumcu olarak yer alıyor ve geçmişte güncel olaylar şovlarına ev sahipliği yapıyor. Selçuk, basılı, dijital ve televizyon gibi çeşitli medya platformlarında deneyime sahiptir. İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Fransa'daki Science Po Rennes'de okudu. Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilmektedir.

FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle | 17 Aralık Perşembe

SELÇUK TEPELİ'NİN HAYATI

1974 yılında İstanbul doğdu.

Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren  Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri mastırını yaptı.

Aynı okulda Yazılı Basın Yönetim ve Hukuku mastırını da tamamlayan  Selçuk Tepeli, şu görevlerde bulundu: Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliği, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini icra etti.

Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevini bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliğine getirilmişti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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