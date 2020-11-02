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  3. FOX TV Ana Haber, Selçuk Tepeli canlı izle | 2 Kasım 2020 Pazartesi

FOX TV Ana Haber, Selçuk Tepeli canlı izle | 2 Kasım 2020 Pazartesi

FOX TV Ana haber, Selçuk Tepeli2nin sunumuyla, hafta sonunun ardından izleyicileriyle buluşuyor. Türkiye'nin en çok izlenen ana haber bülteni FOX TV Ana Haber Bülteni'ni izlemek isteyen internet kullanıcılarının araştırmaları için biz de haberimizde FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı yayına haberimizde yer verdik.

FOX TV Ana Haber, Selçuk Tepeli canlı izle | 2 Kasım 2020 Pazartesi

Selçuk Tepeli'nin sunumuyla FOX TV Ana Haber, hafta sonunun ardından izleyicileriyle buluşuyor. Fatih Portakal'ın istifasının ardından görevi devralan Selçuk Tepeli, FOX ANA Haber'in yeni sunucusu oldu. Hafta içi her gün saat 19.00'da ekranlara gelen Selçuk Tepeli'nin sunduğu FOX Ana haberi canlı izlemek isteyenler, internette araştırma yapmaya başladı. 

FOX ANA HABER SELÇUK TEPELİ CANLI İZLE 2 KASIM 2020 PAZARTESİ

FOX Ana Haber'i saat 19.00'da Selçuk Tepeli'nin sunumuyla izleyebilirsiniz. Haberimizdeki linke tıklayarak FOX Ana Haber'i ve FOX TV'yi takip edebilirsiniz.

FOX ANA HABER İZLE

FOX ANA HABER SUNUCUSU SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Selçuk Tepeli, ulusal ve uluslararası gazetecilik alanında 20 yıllık deneyime sahip bir medya uzmanıdır. 2018'in ortalarına kadar Habertürk gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve daha sonra Habertürk haber ağı, 2020 yılına kadar Türkiye'nin en büyük televizyon haber odalarından birine liderlik ediyor. Selçuk, geçmişte Newsweek's Turkish edition ve Aktüel gibi yüksek profilli haber dergilerinin Genel Yayın Yönetmeni olmuştur.

Kariyeri boyunca çok sayıda gazetecilik Ödülü kazanan takımlara liderlik eden Selçuk, ünlü Türk ve uluslararası isimlerle röportajlar yaptı, 40'tan fazla ülkeye düzinelerce resmi başkanlık gezisi izledi. Sık sık Türk haber yayınlarında siyasi yorumcu olarak yer alıyor ve geçmişte güncel olaylar şovlarına ev sahipliği yapıyor. Selçuk, basılı, dijital ve televizyon gibi çeşitli medya platformlarında deneyime sahiptir. İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Fransa'daki Science Po Rennes'de okudu. Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilmektedir.

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SELÇUK TEPELİ'NİN HAYATI

1974 yılında İstanbul doğdu.

Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren  Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri mastırını yaptı.

Aynı okulda Yazılı Basın Yönetim ve Hukuku mastırını da tamamlayan  Selçuk Tepeli, şu görevlerde bulundu: Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliği, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini icra etti.

Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevini bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliğine getirilmişti.

FOX Ana Haber canlı yayın izle bugün

FOX TV YAYIN AKIŞI 2 KASIM

20.00 : Yasak Elma

FOX TV YAYIN AKIŞI 2 KASIM PAZARTESİ

  • Saat 08. 00: İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
  • Saat 10.45: Çağla ile Yeni Bir Gün
  • Saat 12.45: Memet Özer ile Mutfakta
  • Saat 14.00: Temizlik Benim İşim
  • Saat 16.00: Zuhal Topal'la Sofrada
  • Saat 19.00: Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
  • Saat 20.00: Yasak Elma
  • 00.15: Baraj
  • 02.45: Zümrüdüanka
  • 04.45: Kadın
  • 06.00: Şevkat Yerimdar
Berna Akkaya
Editör


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