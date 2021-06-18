İlk bölümüyle Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan dizi büyük bir merakla bekleniyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Aşk Mantık İntikam 1. bölüm canlı izle | Aşk Mantık İntikam ilk bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

FOX TV AŞK MANTIK İNTİLAM 1. BÖLÜM CANLI İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM İLK BÖLÜM İZLE

Esra’nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan’ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir…

FOX TV AŞK MANTIK İNTİLAM 1. BÖLÜM CANLI İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM İLK BÖLÜM İZLE

Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimlerdir?