Burcu Özberk ve İlhan Şen'in başrollerini paylaştığı FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Aşk Mantık İntikam 22. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Mert, Çağla’yı giderek köşeye sıkıştırmaktadır. Ozan ve Esra ise Çağla'nın sırrını ortaya çıkarmak için birlik olsa da Çınar'ın Çağla'ya olan yardımları her şeyi etkilemektedir. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için FOX TV Aşk Mantık İntikam 22. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle haberimizde...

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE

Esra, Çağla ile Mert’in buluştuğunu görmüştür. Ozan ise teknede, Çağla ile geçirdikleri geceye dair bir ipucu aramaktadır. Ozan ve Esra, Çağla’yla ilgili şüphelerini birbirleriyle paylaşırlar. İkisi de Çağla’nın gizli saklı bir şeyler çevirdiğine emindir artık. Ozan, bir an önce gidip Çağla ile yüzleşmek istese de Esra onu engeller. Akıllıca davranıp Mert gerçeğini ortaya çıkarmak için başka türlü bir plan yapmalarını önerir.

Diğer tarafta Mert, Çağla’yı giderek köşeye sıkıştırmaktadır. Çağla, Mert’i hayatından tamamen çıkarabilmek için bir buluşma ayarlar fakat Esra ve Ozan tarafından takip edildiğinden habersizdir.

FOX YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 22. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE