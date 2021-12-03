Burcu Özberk ve İlhan Şen'in başrolünde olduğu Aşk Mantık İntikam dizisi 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde Ekrem geçen yıllarda Zümrüt’ün evlilik şartlarını yerine getirmeyi başarmıştır. Esra bu düğün için yıllar sonra İstanbul’a döner, Ozan ise farkında olmadan oğluyla tanışmıştır. Dizide neler olduğunu merak edenler için haberimizde FOX TV Aşk Mantık İntikam 24. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle linklerine yer verdik...

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE

Ekrem geçen yıllarda Zümrüt’ün evlilik şartlarını yerine getirmeyi başarmıştır. Sonunda mutlu sona yaklaşmışlardır. Elif ve Ekrem’in düğünleri gerçekleşecektir. Esra bu düğün için yıllar sonra İstanbul’a döner.

Onu bırakıp gittiği için Esra’ya karşı öfkeli olan Ozan onunla hiç beklemediği bir yerde karşılaşır. Öyle değilmiş gibi davransalar da ikisi de birbirlerini unutmamışlardır. Ama artık aralarında aslında ikisini birbirlerine ömür boyu bağlayacak olan bir sır vardır…

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 24. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE