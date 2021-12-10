FOX TV Aşk Mantık İntikam 25. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm Youtube izle

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FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Esra ve Çınar’ı Atlas’la ilgili konuşurken duyan Çağla gerçekleri öğrenmiştir. Bir an evvel Londra’ya dönmeleri için Çınar’a baskı yapar. Fakat Çınar babasını bırakıp gitme konusunda kararsızdır. Esra ise Ozan’dan uzaklaşmak için bir an evvel dönmek istemektedir.

Fakat olaylar hiç de Esra’nın beklediği gibi gelişmez. Atlas’ın başına gelenler onun kararını tekrar gözden geçirmesine neden olur. Esra Milenyum Soft’la uğraşan kişiyi araştırırken Ayaz Karakoç ismine ulaşır. Şimdi karşılarındaki soru bu adam kimdir ve neden onlarla uğraşmaktadır…

AŞK MANTIK İNTİKAM 25. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE