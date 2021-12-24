Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in başrollerinde yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisi heyecan dolu 27. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Esra, Ozan'a Atlas'ın oğlunun olduğunu anlatmak için zaman kollamaktadır ancak beklenmeyen gelişmeler her şeyi berbat etmiştir. Bu kapsamda heyecan yaratan bölümü izlemek isteyenler için FOX TV Aşk Mantık İntikam 27. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm Youtube izle haberimizde...

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 27. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Ayaz’ın teklifiyle köşeye sıkışan Esra her şeyi Ozan’a anlatmaya karar verir. Bunu öğrenen Çınar, Esra ve Atlas’ı kaybetmemek için Ayaz’a geri çeviremeyeceği bir teklifte bulunur. Çağla ise Ozan’ı boşanmaktan vazgeçirmek için Ela’yı kullanmaktan çekinmez. Çınar’ın Ayaz’la birlikte kurduğu oyun Ozan’ın hiç beklemediği bir anda gerçeklerle karşı karşıya gelmesine neden olacaktır.

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 27. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE