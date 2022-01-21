Başrollerini İlhan Şen ve Burcu Özberk'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisinde heyecan sürüyor. Ozan, Atlas'ın oğlu olduğunu öğrendikten sonra Esra'yı affedemese bile oğlu için ikili yeniden evlenmişlerdir. Çevrelerine mutlu olduklarını göstermeye çalışan ancak birbirlerine kızgın olan Esra ve Ozan, şirketin zor durumda olması nedeniyle yeniden sorunlarla boğuşmaya başlamıştır. İşe giren Rüya ise bambaşka planlar içindedir. Peki neler olacak? Diziyi izlemek isteyenler için FOX TV Aşk Mantık İntikam 29.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube haberimizde...

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 29.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Aşk Mantık İntikam dizisinin 29.bölümünün kısa özeti şöyledir:

"Esra ve Ozan evlenmişlerdir. Aynı evde yaşayıp Atlas’a ve ailelerine mutlu bir çiftmiş gibi davranmaktadırlar. Atlas Ozan’a hala baba dememektedir. Ozan ise olanlardan dolayı Esra’yı affedememiştir. Şirketin zor bir duruma düşmesi ikilinin tekrar sorunlarla beraber uğraşmasına neden olurken Esra ister istemez Ozan’dan etkilenmeye başlar. Diğer yandan Ozan’la ilgili gizli bir ajandası olan Rüya, Ozan ve Esra’nın hayatına yavaş yavaş sızma planları yapmaktadır. Bu konuda ikilinin iyi niyetinden yararlanan Rüya planlarında başarılı olabilecek midir?"

AŞK MANTIK İNTİKAM 29.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ OYUNCULARI

Burcu Özberk

İlhan Şen

Anıl Altan

Günay Karacaoğlu

Zeynep Kankonde

Süleyman Atanısev

Mehmet Korhan Fırat

Sevda Baş

Ceren Koç

Birgül Ulusoy

Tarık Şerbetçioğlu

Mehmet Yılmaz