Aygöl isminin anlamı nedir, Aygöl ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Atiye isminin anlamı nedir, Atiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Pesen isminin anlamı nedir, Pesen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sedef Kabaş cumhurbaşkanına ne dedi? Sedef Kabaş ne dedi videosuMevra isminin anlamı nedir, Mevra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Merva isminin anlamı nedir, Merva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Maver isminin anlamı nedir, Maver ne demektir? Kuranda geçiyor mu?21 Ocak 2022 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıZiraat Mühendisi (Zootekni) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıShow TV Aziz 10. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm Youtube izle
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. FOX TV Aşk Mantık İntikam 29.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube

FOX TV Aşk Mantık İntikam 29.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube

FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da 6 ay zaman atlamasının yaşanmasını ardından Ozan ve Esra, çocukları Atlas için yeniden evlenmiştir, ancak şirkette işe giren Rüya karakteri sinsi planlar içerisindedir. Bu kapsamda dizinin bölümünü izlemek isteyenler için FOX TV Aşk Mantık İntikam 29.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube haberimizde...

FOX TV Aşk Mantık İntikam 29.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube

Başrollerini İlhan Şen ve Burcu Özberk'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisinde heyecan sürüyor. Ozan, Atlas'ın oğlu olduğunu öğrendikten sonra Esra'yı affedemese bile oğlu için ikili yeniden evlenmişlerdir. Çevrelerine mutlu olduklarını göstermeye çalışan ancak birbirlerine kızgın olan Esra ve Ozan, şirketin zor durumda olması nedeniyle yeniden sorunlarla boğuşmaya başlamıştır. İşe giren Rüya ise bambaşka planlar içindedir. Peki neler olacak? Diziyi izlemek isteyenler için FOX TV Aşk Mantık İntikam 29.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube haberimizde... 

FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 29.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 29.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Aşk Mantık İntikam dizisinin 29.bölümünün kısa özeti şöyledir:

"Esra ve Ozan evlenmişlerdir. Aynı evde yaşayıp Atlas’a ve ailelerine mutlu bir çiftmiş gibi davranmaktadırlar. Atlas Ozan’a hala baba dememektedir. Ozan ise olanlardan dolayı Esra’yı affedememiştir. Şirketin zor bir duruma düşmesi ikilinin tekrar sorunlarla beraber uğraşmasına neden olurken Esra ister istemez Ozan’dan etkilenmeye başlar. Diğer yandan Ozan’la ilgili gizli bir ajandası olan Rüya, Ozan ve Esra’nın hayatına yavaş yavaş sızma planları yapmaktadır. Bu konuda ikilinin iyi niyetinden yararlanan Rüya planlarında başarılı olabilecek midir?"

AŞK MANTIK İNTİKAM 29.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE 

FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 29.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube

 

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ OYUNCULARI

Burcu Özberk

İlhan Şen

Anıl Altan

Günay Karacaoğlu

Zeynep Kankonde

Süleyman Atanısev

Mehmet Korhan Fırat

Sevda Baş

Ceren Koç

Birgül Ulusoy

Tarık Şerbetçioğlu 

Mehmet Yılmaz

FOX TV canlı yayın Aşk Mantık İntikam 29.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT