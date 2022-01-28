Aşk Mantık İntikam dizisine bu bölüm Cem Belevi takılıyor. Diziye Efe rolüyle giriş yapan Belevi'nin nasıl bir performans sergileyeceği ve dizinin gidişatını ne yönde etkileyeceği merak ediliyor. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde FOX TV Aşk Mantık İntikam 30. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 30. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Rüya’nın, Ozan’ın hayatına daha fazla dahil olabilmek için söylediği yalanlara bir yenisi daha eklenmiştir. Esra ve Ozan şirketi içinde bulunduğu krizden çıkarmaya çalışırken güzel bir haber alır. Şirketle ilgilenen bir yatırımcı vardır. Bu yatırımcıyla görüşmek için gittikleri yemekte ikili ortak geçmişlerini hatırlar.

Esra’nın İngiltere’den tanıdığı Efe’nin Milenyumsoft’a gelmesi ise Ozan ve Esra’nın ilişkilerinin dengesinin değişmesine neden olacaktır. Suç ortağı Barış’ın başı, borç aldığı kişilerle derde girince Rüya’ya tehlikeli bir oyun oynama teklifinde bulunur. Fakat bu oyun hiç kimsenin beklemediği bir şekilde sonlanır…

AŞK MANTIK İNTİKAM 30. BÖLÜM CANLI İZLE

FOX TV CANLI YAYIN AŞK MANTIK İNTİKAM 30. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE