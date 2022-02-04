Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in olduğu FOX TV'nin cuma akşamlarını renklendiren dizisi Aşk Mantık İntikam'da 6 ay zaman atlamasının yaşanmasının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ozan ve Esra, şirketin yaşadığı mali zorlukları aşması için aradığı yatırımcıyı bulmuştur. Yatırımcının yakını olan Efe'nin Esra ile İngiltere'de arkadaş olması çıldırtmaktadır. Efe'nin herkesi etrafına çekecek kadar yaşadıklarını anlatması ve getirdiği işte Efe ile hareket etmesi Ozan ile Esra arasında rekabete neden oldu. Rüya ise Ozan ile Esra'nın arasındaki bağı kopartmak için korkunç bir plana girişmiştir. Bu kapsamda dizinin heyecan dolu bölümünü izlemek isteyenler için FOX TV Aşk Mantık İntikam 31.bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YouTube haberimizde...

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 31.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Efe’nin şirkete getirdiği yeni müşteri, Esra ve Ozan’ın kıyasıya bir rekabete girmesine neden olur. Bu rekabet sırasında Efe, Esra’nın yanında yer alır. Bu durum Ozan’ı çileden çıkartır. Yaşadıkları yüzleşme sonrasında Rüya’nın söylediği bazı yalanlar ortaya çıkacaktır.

Rüya ise Esra ve Ozan arasındaki rekabet sırasında, Ozan’ın Esra’yı ne kadar kıskandığını fark eder. Ozan Esra’ya hala çok güçlü duygular beslemektedir. Rüya için Esra’yı ortadan kaldırmaktan başka çare kalmamıştır. Bunun için yine Barış’ı kullanır. Esra ve Ozan adım adım, Rüya’nın hazırladığı tehlikeli plana doğru yaklaşmaktayken Ozan’ın beklenmedik hamlesi her şeyi değiştirir.

FOX TV AŞK MANTIK İNTİKAM 31.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ YOUTUBE

AŞK MANTIK İNTİKAM DİZİSİ OYUNCULARI

Burcu Özberk

İlhan Şen

Anıl Altan

Günay Karacaoğlu

Zeynep Kankonde

Süleyman Atanısev

Mehmet Korhan Fırat

Sevda Baş

Ceren Koç

Birgül Ulusoy

Tarık Şerbetçioğlu

Mehmet Yılmaz

Sebahat Kumaş

Cem Belevi